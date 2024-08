Manzoni la preside rassicura tutti | Lavori sì ma rientro in sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) "Alunni, docenti e personale possono rientrare a scuola senza timore. Posso assicurare che, nonostante il cantiere per idi riqualificazione ed efficientamento dello stabile che ospita l’istituto, non c’è alcuna situazione di rischio". A dirlo è Loretta Mattioli, dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado "" di Villa San Martino. Laè voluta intervenire in seguito alla pubblicazione di un post su Facebook da parte dell’avvocata ed ex candidata a sindaco di Pesaro, Pia Perricci, che aveva espresso preoccupazione per lo stato in cui versa la scuola a causa del cantiere (con tanto di documentazione fotografica), chiedendo poi accesso agli atti in merito allo stato deie sulladello stabile. "A causa di alcuni timori manifestati sui social – spiega Mattioli – volevamo informare una platea più ampia possibile.