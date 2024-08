LIVE Musetti-Nakashima 2-6 6-3 3-6 6-6 US Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro prova a vincere in volata il 4 set era 4-0 sopra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-4 Prima vincente. Tuscè, te la meriti. Non sta dando la minima possibilità, chello. 2-3 In pressione con il dritto. Resta vivo, serve obiettivamente un miracolo. Seconda 1-3 Ace di, non può fare altro che tenere questi due servizi e sperare. 0-3 Prima vincente. Corre, non gli fai punto, solo prime. Non commette errori ormai dal 7° game di questo set. 0-2 Non può perdere punti. Non può, vince il torneo se gioca così. Solo recuperi in corsa mozzafiato. Va bene così Lorenzo, è abbastanza. Ingiocabile. Non gli fai punto. 0-1 Alla grandecon la bordata lungolinea di dritto devastante. Subito mini-break. 6-6 E allora, ruolette russa del tie-break per un set che, ripetiamo, era in mano disul 4-0 e in molte altre occasioni. 40-0 Ace (17). 30-0 Prima vincente.