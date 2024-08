L’ex fabbrica di spugna all’asta Svenduta a 45 euro al metro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Il Tribunale ci riprova con la venditagiudiziaria dei beni della ex storica Manifattura TessutiBesana spa e ora i quasi 9200 metri quadrati dell’area industriale sono scesi a neanche 45alquadrato. È infatti stato stimato in quasi 3 milioni 350milail valore, ma il prezzo base dell’asta fissata al 27 settembre è stato deciso in poco più di 395mila, per il compendio di archeologia industriale di via Puccini a Besana Brianza. La, fondata nel 1948 dalla famiglia Carrara, finì in declino nel 2009 con la crisi mondiale del settore e più in generale quella economica partita dagli Stati Uniti. Per evitare il fallimento venne stretto un accordo con una società di Misinto, controllata in parte dalla Caleffi. Le pregiate spugne si trovano ancora in vendita, fisicamente in un negozio a Meda.