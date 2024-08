Lazio-Milan 2-2 | Leao riacciuffa i capitolini e poi si isola con Theo nel cooling break

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 agosto 2024 – Pari ed emozioni all’Olimpico dovechiudono sul 2-2 l’ultimo anticipo della terza giornata. Nonostante qualche passo in avanti mostrato dalla sua squadra, Paulo Fonseca deve però ancora rimandare la sua prima vittoria sulla panchina di unche, dopo aver iniziato in salita la gara, si è prontamente rialzato siglando l’1-0 con Pavlovic all’8’. Un vantaggio da cui i rossonerri hanno provato a trarre coraggio e campo, ma nella ripresa laè prepotentemente risalita in cattedra sfruttando un Nuno Tavares devastante sulla sinistra e autore di ben due assist per i gol in fotoicopia di Castellanos e Dia, autori del sorpasso biancoceleste.