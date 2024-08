Juventus-Roma De Rossi in conferenza stampa | canale orario tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Alle 14:00 di oggi, sabato 31 agosto, Daniele Deparlerà inalla vigilia del match, partita valevole per la terza giornata di Serie A 2024/2025. Sono tanti i temi d’attualità. La partita, ovviamente. Il primo big match della stagionenista si presenta dopo le partite con Cagliari ed Empoli, nelle quali i giallohanno raccolto solamente un punto. La sconfitta dell’Olimpico contro i toscani ha lasciato scorie a Trigoria. Pochi giorni fa si è parlato di una presunta lite tra Cristante e De. Laha smentito, ridimensionando la vicenda, e domani sarà uno dei diretti interessati a parlarne. L’altro tema caldo è il mercato: l’affare saltato per Danso, gli arrivi di Kone e Saelemaekers, la cessione di Bove. Non è stata una settimana semplice per il mercato e Deè pronto ad affrontare l’argomento.