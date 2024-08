Il piano di Draghi per riformare l’Europa | industria e cambiamento radicale

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 31 agosto 2024) Marioha in mente come rilanciare il compartole dell’Unione Europea per far diventare il continente più competitivo. Presenterà il suoil 4 settembre alrlamento, come confermato a Politico dall’ufficio della presidente Roberta Metsola. L’ex presidente del Consiglio italiano aveva ricevuto lo scorso anno l’incarico di stilare un report sul perché l’Ue ha smesso di crescere e non sia più influente come prima nel gioco economico globale. Il risultato, ottenuto grazie ad altri 7 alti profili europei, è un dossier di circa 400 pagine che valuta complessivamente punti di forza e criticità, opportunità non ancora colte e nuove strategie per uscire dall’impasse che rende i 27 meno competitivi rispetto a potenze come gli Stati Uniti e la Cina.