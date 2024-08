Donna sparisce in crociera marito condannato a 26 anni per omicidio | Si è tolto la fede

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 31 agosto 2024) Daniel Belling, cittadino tedesco residente in Irlanda, è statoa 26di carcere dalla Procura di Roma per l’della moglie, Yi Yinglei, avvenuto durante unanel Mediterraneo nel febbraio 2017. La sentenza ha suscitato scalpore non solo per la drammatica dinamica dei fatti, ma anche per le motivazioni che hanno portato i giudici a dichiarare colpevole l’uomo.Leggi anche: Incidente terribile, ragazza 24 muore sul colpo. Poi la scoperta: c’era il figlio Unamancante come prova chiave Uno degli elementi che ha colpito maggiormente è stata la rilevanza data dai giudici alla mancanza dellanuziale di Belling nelle immagini riprese dopo la scomparsa della moglie.