Da Kabobo al pugile gli omicidi in strada senza un perché

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 31 agosto 2024) AGI - Uccidere peruna persona a caso,una ragione, come ha confessato di avere fatto Moussa Sangare con Sharon Verzeni a Terno d'Isola. "Sono uscito con quattro coltelli e avevo l'impulso di colpire qualcuno" ha raccontato agli inquirenti. A Milano è ancora viva come un incubo la memoria di Adam, l'uomo di origini ghanesi che, all'alba dell'11 maggio 2013, armato di piccone scelse le vittime pera caso uccidendone tre e ferendone quattro. "Sono state le voci a dirmi di prendere quella sbarra e di usarla per colpire qualcuno" spiegò al magistrato. Venne condannato a 22 anni di carcere col riconoscimento del vizio parziale di mentela sua capacita' d'intendere e di volere era "grandemente scemata al momento dei fatti ma non assente". "Uccise per rancore verso la societàsi sentiva escluso" ipotizzò in aula l'accusa.