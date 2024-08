Con la Pma sono nati in Italia oltre 200mila bambini E potrebbero nascerne di più Perché non accade? Cosa frena a cercare un figlio per questa via?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 31 agosto 2024) Un piccolo esercito: innegli ultimi vent’anni, dall’entrata in vigore della Legge 40/2004, grazie alle tecniche di fecondazione assistita217mila bimbi. Tantissimi fiocchi rosa e azzurri arrivati anchele proceduremolto migliorate e oggi le possibilità di avere unpiù alte che nel passato. A patto, però, di sfruttare al massimo le opportunità offerte dalla medicina e soprattutto di volerlo davvero: tante abbandonano il percorso, molte non ci provano neppureil desiderio di unnon è in cima alla lista delle priorità.