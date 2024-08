Area camper utilizzata dai rom Gattafoni | scelto il posto sbagliato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Erogazione dell’acqua interrotta all’di piazza Europa perché il servizio veniva utilizzato dai rom, che hanno mostrato di gradire quella collocazione, al contrari deiisti che invece se ne sono tenuti alla larga fin dalla sua inaugurazione, ormai due anni fa. Il caso non sorprende Gabriele(nella foto), presidente dell’associazioneisti, che fu tra quelli che misero in guardia fini da subito l’amministrazione, prevedendo un fallimento. E dopo il problema dei rom esce allo scoperto con un post sul suo profilo Facebook: "Insieme al direttivo abbiamo fatto di tutto per convincerli che sarebbe stata una scelta assolutamente sbagliata realizzare l’in quel. Anzi, ex soci dissenzienti mi hanno anche diffamato per questo, ma ecco il risultato".