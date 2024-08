Alena Seredova Shock | Le Rivelazioni su Verissimo!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di sabato 31 agosto 2024)si confessa, attraverso delle scottanti dichiarazioni. Ecco che cosa ha detto!, ex modella ceca di 46 anni, ha recentemente condiviso dettagli intimi con i suoi follower su Instagram, rivelando curiosità inaspettate. Attraverso il suo account, ha risposto a diverse domande personali, svelando il motivo per cui accetta spesso di partecipare ae tornando a parlare della rottura con Gianluigi Buffon, il celebre ex portiere della Nazionale italiana. La loro separazione avvenne più di dieci anni fa, in circostanze dolorose:scoprì il tradimento del marito sui giornali, dove si parlava della relazione clandestina di Buffon con la giornalista Ilaria D’Amico.