West Nile morti record in Emilia Romagna | i dati del bollettino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Modena, 30 agosto 2024 – Salgono a cinque i decessi per il virus, da inizio anno, in: una regione, la nostra, che a fronte di questi numeri risulta essere così fra le "più colpite" in tutto il Paese. A perdere la vita mercoledì è stato un uomo di 67 anni di Castelfranco, nel modenese: il più giovane sul nostro territorio e il secondo in questa sola provincia (all’inizio del mese, infatti, il virus fu fatale anche per un uomo di 89 anni, che lo aveva contratto a Carpi).