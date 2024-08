Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 30 agosto 2024)DEL 30 AGOSTOORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA DIRAMAZIONENORD: A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 21 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A SETTEBAGNI. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA AV-NAPOLI IL SERVIZIO E’ FORTEMENTE RALLENTATO CAUSA GUASTO ALLA LINEA TRA TORA E PICCILLI: I TRENI DELL’ALTA VELOCITA’ HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 140 MINUTI, MENTRE QUELLI DEVIATI SULLA TRATTA VIA CASSINO VIAGGIANO CON TEMPI DI PERCORRENZA FINO A 90 MINUTI; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral