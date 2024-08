Tineco si prepara al Back to school con offerte incredibili

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Milano, 29 agosto 2024 – FLOOR ONE S5: la lavapavimenti smart e leggera FLOOR ONE S5 è la lavapavimenti smart del brand che offre la possibilità di rimuovere facilmente e rapidamente qualsiasi tipo di sporco sul pavimento, sia bagnato che asciutto. FLOOR ONE S5 è maneggevole, ha un design flessibile della testina, pesa 4,5 kg e ha un'impugnatura ergonomica. La lavapavimenti utilizza la tecnologia iLoop Smart Sensor, in grado di eliminare ogni problema di pulizia rilevando lo sporco fresco e incrostato e i vari residui. Ha un'autonomia della batteria pari a 35 minuti, e presenta due serbatoi dell'acqua: uno dedicato all'acqua sporca e uno per l'acqua pulita.