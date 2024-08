Sempre più armi europee date a Kiev E c’è chi apre all’uso in territorio russo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 30 agosto 2024) La vicenda comincia a farsi via via più complicata, con lo spauracchio di un conflitto internazionale sullo sfondo. E con un’Europa che ormai non si può dire super-partes o estranea. Prova ne è la riunione che c’è stata ieri in merito al conflitto in corso tra Russia e Ucraina. D’altronde Josep Borrell lo aveva annunciato in mattinata: sarebbe stato un Consiglio degli Esteri informale “molto intenso“. E l’avvio è stato in linea con le previsioni. “Le restrizionidelleall’Ucraina devono essere revocate – ha detto l’Alto rappresentante Ue accogliendo ieri mattina il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba a Bruxelles -, ci deve poter essere pieno utilizzo per colpire obiettivi militari in Russia in linea con le regole internazionali”. L’8 agosto la Commissione europea aveva aperto alla possibilità, ma la decisione spetta ai singoli Stati.