Nuoto sei azzurri nelle Finali individuali del day-2 alle Paralimpiadi Attesa per Bocciardo e Raimondi

(Di venerdì 30 agosto 2024) Sono andate in archivio le batterie della seconda giornata di gare deldi Parigi 2024. L’Italia rilancia le sue quotazioni in vista di quel che sarà, reduce da un day-1 spaventoso, fatto di otto medaglie (2 ori, 2 argenti e 4 bronzi). Sono arrivati in questa sessione sei pass per lee uno con la staffetta 4×50 stile libero mixed 20 punti. Nei 100 stile libero uomini S5 Francescoè tornato in azione, dopo lo storico oro nei 200 sl. Ci riproverà l’azzurro, anche sedue vasche sarà complicato imporsi.ha ottenuto il terzo tempo di ingresso in 1:12.27 nell’overall, comandata da Kirill Pulver (1:10.53). Nella medesima distanza, Monica Boggioni, ieri bronzoquattro vasche, si è riproposta con il terzo tempo di 1:23.46. Nettamente davanti a tutte la britannica Tully Kerney (1:17.75).