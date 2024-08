Musetti-Nakashima oggi agli Us Open | orario e dove vedere la partita in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) New York, 30 agosto 2024 – L'unico italiano a scendere in campo nella giornata odierna nel terzo turno degli Ussarà Lorenzo, che affronterà Brandon. Il bronzo olimpico a Parigi 2024 è reduce dal successo in rimonta ai danni di Miomir Kecmanovic, sconfitto con il risultato di 3-6 6-4 6-4 2-6 7-5 dopo 3 ore e 50 minuti di gioco e dopo che il serbo ha avuto sulla racchetta due match point. Al primo turno del torneo che si svolge sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York, il nativo di Carrara ha avuto ragione dello statunitense Reilly Opelka, ko con il punteggio di 7-6, 1-6, 6-1, 7-5. Adesso la sfida ad un altro tennista a stelle e strisce come, che proviene dall'affermazione contro il francese Arthur Cazaux per 6-4, 6-4, 6-2, mentre nel primo turno il classe 2001 ha mandato al tappeto il danese Holger Rune, senza concedergli neppure un set.