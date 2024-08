Lukaku | Conte mi ha portato a un altro livello calcistico e mentale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 30 agosto 2024) Romeluora è un attaccante del Napoli e finalmente può riabbracciare il suo allenatore, Antonio. Il belga ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale YouTube del club azzurro. È tornando sul suo rapporto speciale con il tecnico: «La mia storia con lui è iniziata tanti anni fa, mi ha voluto come un ragazzone di 19 anni, non abbiamo mai avuto l’occasione di lavorare insieme, poi qualche anno fa c’è stata questa opportunità e da lì penso che lui mi abbiaa un. Quando abbiamo vinto lo scudetto, la foto che ho fatto con lui è il momento più bello del nostro percorso. Durante il cammino abbiamo avuto momenti belli, ma alla fine, come lui dice, quando si festeggia e si scrive la storia». Che cosa ne pensa dell’accoglienza ricevuta?«Si vede che i tifosi vivono per la squadra, questo ti dà uno stimolo, molto, molto importante.