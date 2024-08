Inter-Atalanta Gasperini | Il nostro campionato inizierà dopo la sosta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) “È chiaro che i primi dieci minuti hanno determinato molto.lapotrò contare su tutti gli effettivi, oggi eravamo particolarmente in difficoltà in difesa, credo che illa”. Lo ha dichiarato il tecnico dell’Gian Pierola sconfitta per 4-0 contro l’. “Pur nel risultato fortemente negativo di oggi ho visto dei ragazzi che hanno cercato di tenere il campo fino alla fine, potevamo creare qualcosa di più, devo comunque attaccarmi alle cose migliori per ripartire chiaramente con un organico più completo – ha proseguito l’allenatore ai microfoni di Dazn – Ripartiremo dala, con dieci giocatori nuovi, dovremo cercare di metterli nelle condizioni giuste. Dobbiamo sperimentare un po’ inquello che non abbiamo fatto in questi 50 giorni”.