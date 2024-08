Gasperini | La velocità dell’Inter dà fastidio all’Atalanta! Sofferto nei primi 10?!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024) Alla fine di Inter-Atalanta Gian Pierointerviene in conferenza stampa per esprime il proprio parere sulla sfida di San Siro. Le parole del tecnico del club bergamasco. CONFERENZAAL TERMINE DI INTER-ATALANTA, quanto è difficile assemblare una squadra quasi nuova, con tanti giocatori nuovi, e creare un gruppo compatto come quello dell’anno scorso? Io ho sempre dovuto rifare da capo, ripartendo molto spesso con squadre molto rinnovate. È vero che quest’anno forse non era previsto questo, neanche dalla società. Non c’era, almeno a maggio, l’intenzione di cambiare dieci pezzi della rosa però evidentemente le soluzioni sono state queste. Sei calciatori sono arrivati da una settimana e poi ci sarà la sosta, dove tanti andranno via. Dopo dovremo ripartire dal campionato e cercare di inserire tutti questi giocatori a campionato in corso.