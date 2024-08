Bologna Fc Italiano | In Champions avversarie forti godiamoci questo viaggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto 2024 - Arriva l'Empoli e, almeno per un paio di giorni, l'attesissima, verrà messa da parte. Un obbligo pensare alla sfida di domani coi toscani al Dall'Ara (calcio d'inizio alle 18.30) dopo il solo punto conquistato nelle prime due uscite, a maggior ragione se si considera che D'Aversa arriverà qui da imbattuto e fresco di successo all'Olimpico sulla Roma., alla vigilia, avverte i suoi, sperando che la brutta esperienza di domenica scorsa al Maradona sia stata quanto meno formativa. "Abbiamo analizzato ciò che non è andato a Napoli. Dobbiamo crescere e migliorare, ma siamo solo alla seconda giornata dinuovo. Il banco di prova era tosto e abbiamo sbagliato troppo sotto il punto di vista tecnico, certamente potevamo creare di più, come fatto con l’Udinese, e in settimana abbiamo lavorato per