Aspettando Napoli-Parma e non solo con Michele Padovano

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’ex calciatore die Juventus, ex compagno di squadra di Conte, è intervernuto a Radio Punto Nuovo. Di seguito le sue dichiarazioni. “Sia Antonio che Fabio (Pecchia ndr) sanno bene che sono sempre nei miei pensieri (ride ndr)! Ilè superiore, ma ilè partito fortissimo. Sarà una gara spettacolare! L’arrivo di Lukaku e McTominay hanno dato ulteriore forza agli azzurri, che già col Bologna hanno dato segnali di ripresa”. Ildi Conte “Ildi Antonio lotterà subito per qualcosa di importante. Trasmettere serenità in conferenza stampa è fondamentale anche per i giocatori, ma capisco Antonio Il mercato nel mentre del campionato non aiuta nessuno, andrebbe vista la fine e le regole per la prossima stagione. Antonio è esperto, quindi sa come risolvere problematiche si sono viste. Piano piano rientrerà”.