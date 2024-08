Venezia 81 Angelina Jolie | Che emozione essere Maria Callas

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 29 agosto 2024)sarà la Divinanel nuovo film di Pablo Larraín ‘’. L’attrice, protagonista della Mostra del Cinema di, ha raccontato la sua esperienza nei panni della diva: “Mi sono avvicinata allaascoltandola. Ci sono delle registrazioni di quando insegnava, ho usato quelle. È stato importante come approccio, ho fatto pratica per sette mesi, d’altronde con Pablo non si fa nulla a metà, credo sia molto bello che il lavoro venga fatto bene e che ci sia una grande preparazione. La prima volta che ho cantato ero nervosa, tremavo, abbiamo iniziato in una stanza molto piccola e alla fine ho cantato alla Scala. E durante tutta questa preparazione, questa pratica, poco a poco subentra il personaggio e l’. Ho consentito a quelle emozioni di entrare quando mi sono sentita pronta, tentando di fare qualcosa che non avevo mai fatto prima”.