Treviglio perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada 23enne muore dopo che il veicolo si è ribaltato

(Di giovedì 29 agosto 2024) Una tragica notte d’estate ha visto la vita di un giovane di soli 23 anni spezzarsi in un drammatico incidentele. L’auto che guidava è uscita di, ribaltandosi nei campi adiacenti, e l’impatto è stato così violento che non gli ha lasciato scampo. L’incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 agosto lungo via Bergamo, a, in provincia di Bergamo.Leggi anche: Belgio, un treno si schianta contro un trattore al passaggio a livello La dinamica dell’incidente Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, che si sono occupati dei rilievi, non risulta che siano stati coinvolti altri veicoli nell’incidente. Sembra che il giovane abbia perso ildella sua utilitaria per cause ancora da chiarire.