Traffico Roma del 29-08-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione non molto ilpresente in queste ore lungo le strade della capitale nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare e consolari in Viale Guglielmo Marconi la polizia locale Ci Segnalarallentato per incidente avvenuto in prossimità di Piazza Augusto Righi sulla tangenziale est e coda all’altezza del verano a causa della chiusura per lavori in direzione San Giovanni Traduci da San Lorenzo Verano in viale Castrense non è da escludere la riapertura a Gianicolense per urgenti lavori in via Alessandro Crivelli la polizia locale Ci segnala strada chiusa altra via Severo Carmignano e via Giovanni De Calvi in quest’ultima direzione e per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.