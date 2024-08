Tra pista e città Piloti e musica Un luna park dedicato ai tifosi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’ultima ispezione della Federazione insarà questa mattina. Un check per controllare che ogni centimetro del nastro d’asfalto, dei cordoli e delle vie di fuga sia in regola. Che ogni postazione dei commissari lungo i 5.793 metri di circuito abbia la visuale perfetta e il campo libero per ogni evenienza. Poi la festa della Formula 1 può iniziare. E, almeno per oggi, il divertimento sarà a ingresso libero (da domani entra solo chi ha un biglietto per i giorni del Gp). La Fan Zone – ildei motori allestito tra il rettifilo opposto a quello dei box e quello dell’anello dell’Alta Velocità – aprirà alle 13 con accesso esclusivamente da viale Mirabello (ingresso G). E sarà il numero uno della Scuderia Ferrari, Fred Vasseur, il primo ospite a incontrare i, alle 15.40. Per la colonna sonora ci saranno vari dj e sabato sera sul palco salirà Tommy Vee (18.15-19).