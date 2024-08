Questo video diffonde falsità per non vaccinare i bambini contro la Covid-19

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 29 agosto 2024) Diverse condivisioni Facebook stannondo una clip dove il dottor Giuseppe Tritto spiega che i vaccini a mRNA modificano il DNA. Quindi starebbero “formattando” iattraverso le dosiil nuovo Coronavirus. In sovrimpressione chi ha montato il filmato ha inserito anche la suggestiva didascalia «5G e Intelligenza artificiale», a cornice dell’intervento del medico, molto apprezzato dagli utenti No vax. Per chi ha fretta: Diverse condivisioni usano la clip di un intervento del dottor Tritto per invitare a non. «Con questi cosiddetti “vaccini” a RNA messaggero è cominciata l’epoca della biologia sintetica sull’essere umano». I vaccini sono farmaci che inducono una immunità a un patogeno, esattamente quel che fanno i vaccini a mRNA.