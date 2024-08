Promuovere le scienziate | Una delle nostre priorità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il colpo d’occhiocandidate e dei candidati che ieri hanno sostenuto la prima prova scritta di ingegneria per entrare alla Sant’Anna denota come ci sia ancora molto da fare per avvicinare le ragazze allo studiomaterie Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica). Ma dimostra anche che, rispetto a qualche anno fa, i passi avanti ci sono stati. La rettrice della Scuola Sant’Anna, Sabina Nuti, è stata unaartefici di questo miglioramento, grazie all’impegno, suo e dell’Ateneo, per contribuire ad avvicinare le giovani alle materie scientifiche, anche se, ammette, "la strada da percorrere è ancora tantissima". Pensa ci sia davvero molto da fare? "Non può essere la presenza di alcune ragazze in più nei nostri corsi a darci tranquillità e definire questo problema risolto. C’è un grosso cammino da fare, e molti devono percorrerlo".