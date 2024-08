Pattinaggio artistico | Sarina Joos sesta dopo lo short alla tappa Junior Grand Prix di Riga

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Comincia in modo positivo la stagione di. L’azzurra, attualmente una delle esponenti di punta delfemminile italiano, ha chiuso al sesto posto loprogram valido per la primadel circuito ISU2024-2025, in fase di svolgimento in quel di, in Lettonia. La nativa di Zurigo si è resa protagonista di un prova pulita, seppur viziata da alcune sbavature nella rotazione dei salti, fattore che ha leggermente condizionato il realtivo grado di esecuzione. Nello specificoha inaugurato la perfromance con la combinazione triplo lutz/triplo toeloop, salto quest’ultimo chiamato sul quarto, esattamente come accaduto al doppio axel. Più falloso invece il triplo flip singolo, redarguito con la chiamata di sottoruotato e di filo poco marcato in ingresso.