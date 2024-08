Oasis Definitely Maybe | nostalgia del 1994

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 29 agosto 2024) "È come se i Beatles avessero incontrato i Sex Pistols". Ecco, se c'è un quote che coglie in pieno l'attitudine del primo fenomenale album degli, quello che abbiamo appena citato è uno dei più appropriati. Lo si capisce bene dall'attacco fast and furious di Rock'n'Roll Star, un pezzo epico uno dei migliori mai scritti riguardo a cosa realmente significhi stare su un palco. Nonostante il lungo lavoro in studio (è stato registrato due volte) e poi corretto in corsa grazie al mixaggio di Owen Morris,ha il sound grezzo e vitale di un album inciso di getto in cantina senza pensarci troppo. Il risultato è un disco figlio della rabbia, della rassegnazione e del nichilismo che attraversava l'Inghilterra di quegli anni. Una rabbia che aveva bisogno di essere urlata in faccia a tutti, sia pur nella quasi certezza che quell'urlo sarebbe servito a poco.