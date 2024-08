Lukaku è già in peso forma grazie al digiuno intermittente Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2024)è già inal) Chi si aspettavasovrap, bolso, è rimasto deluso. Il belga è apparso asciutto, ovviamente una montagna di muscoli, ma asciutto. Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: I luoghi comuni? Spazzati via in un lampo. Romelusbuca dal van nero del club e la prima impressione, carpita al volo in mezzo a una ressa impressionante, racconta di una silhouette notevole. L’idea è che oggi, quando Antonio Conte e gli staff cominceranno a testarlo in campo, non mancheranno le sorprese. Rom si è presentato in buonissima condizione, almeno in borghese: a Londra ha lavorato sodo, senza mai frenare nonostante sia sempre stato ai margini della prima squadra del Chelsea, e soprattutto nelle ultime due settimane ha anche seguito un regime alimentare ad hoc.