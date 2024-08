L’Al-Ahli spinge per Osimhen | in corso le trattative con l’agente del calciatore

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il club saudita sta cercando di definire i dettagli del contratto con Calenda mentre si prepara a presentare una nuova offerta al Napoli. Il mercato dei trasferimenti continua a riservare sorprese., club di punta della Saudi Pro League, sta intensificando le sue manovre per acquisire Victor, attaccante nigeriano attualmente in forza al Napoli. Secondo le ultime informazioni riportate dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, tramite il suo sito ufficiale, la trattativa è entrata in una fase cruciale. Nella giornata di oggi, i rappresentanti del club saudita hanno proseguito le discussioni con Roberto Calenda, agente di, per definire i termini di un possibile contratto. Le due parti stanno cercando un accordo che soddisfi entrambe le esigenze.