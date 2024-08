La Promessa Maria muore? Dov’è chi l’ha rapita e che fine fa

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ultimo aggiornamento 29 Agosto 2024 3:20 pm by Redazione Nelle nuove puntate de Lascompare nel nulla. A rendersi conto della sua assenza è Jana, la quale allarma subito Salvador e Lope. La dolce domestica sparisce proprio dopo aver confessato a Salvador i suoi sentimenti e dopo avergli chiesto di riprendere la sua relazione. A questo punto,si reca in paese per fare una commissione, ma la sua amica Jana si accorge che non ha più fatto ritorno alla tenuta. Pertanto, iniziano le ricerche senza sosta della domestica. Ma chi ha rapito? Dove si trova e cheha fatto? Ma, soprattutto,? Laanticipazioni:scompare, chiNe Laconfessa il suo amore a Salvador, a cui chiede di tornare a formare una coppia.