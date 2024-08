DJI sarà a IFA 2024 per presentare il nuovo drone per vlog la nuova tecnologia per e-bike stazioni di alimentazione portatili e molto altro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) - DJI continua a spingersi oltre i limiti del possibile con un'ampia gamma di prodotti innovativi BERLINO, 29 agosto/PRNewswire/DJI, leader mondiale nel settore dei droni civili, delle tecnologie per le riprese creative e dei sistemi motore per e-, è entusiasta di svelare le sue straordinarie novità a IFA. Dal 6 al 10 settembre, i visitatori di IFA Berlino avranno l'opportunità di mettere mano alle innovative soluzioni di DJI attraverso dimostrazioni pratiche e workshop interattivi, che sveleranno il futuro dei droni, dei sistemi delle immagini, delle biciclette e delledi. "Siamo entusiasti dii nostri nuovi prodotti a IFA, la più grande fiera europea per l'elettronica di consumo", ha dichiarato Christina Zhang, Senior Director of Corporate Strategy di DJI.