Calciomercato Milan Tammy Abraham manda via Luka Jovic | futuro in Spagna?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 29 agosto 2024), l’arrivo dipotrebbe costringerea doversi trovare una nuova sistemazione: occhio alla Spagna! L’arrivo dell’attaccante della Romapuò cambiare il futuro di, che non convince a pieno mister Paulo Fonseca. Il centravanti inglese è, infatti, davvero a un passo dai rossoneri (che in cambio offriranno Saelemaekers più 6/7 milioni alla Roma) e andrà a completare l’attacco. Sarà, quindi, l’ex Chelsea il vice-Morata. Questo, inevitabilmente, chiude un po’ gli spazi per l’altro attaccante del. Il serbo, che si ritrova così ad avere un’ampia concorrenza. Ecco che allora, la dirigenza del club di via Aldo Rossi forza per la sua uscita. Secondo le ultime indiscrezioni, dalla Spagna sarebbero arrivate anche le prime offerte per l’ex Fiorentina.