Atalanta | dubbio Zaniolo! Torna Lookman ma si ferma Hien

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 29 agosto 2024) (Adnkronos) – L’di Gian Piero Gasperini è al lavoro in vista del match contro l’Inter, in calendario venerdì alle ore 20:45. Il club bergamasco scalda i motori e fronteggia alcune situazioni, tra infermeria e spogliatoio, che per forza di cose hanno ripercussioni anche sul Fantacalcio. La notizia meno positiva per i fantallenatori riguarda Nicolò. Il giocatore della Dea è alle prese con un risentimento muscolare all’adduttore sinistro ed anche oggi ha svolto terapie. La sensazione è che possa ancora alzare bandiera bianca in vista del big match contro i nerazzurri: con ogni probabilità non verrà convocato. Occhio, però, alla giornata di domani: non è da escludere che l’allarme possa rientrare e sovvertire tutto.