Vincitrice del Grande Fratello stronca la nuova scelta di Signorini

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ladi inserire Lino Giuliano nel cast dellaedizione del GF ha creato una grossa polemica. Se da una parte c’è chi approva e spera che il volto di Temptation Island regali del trash, dall’altra c’è chi lo accusa di aver già preparato teatrini con la sua ex (?) Alessia Pascarella. In merito all’ingresso di Lino si è espressa anche unadel, che ha duramente criticato al decisione di Alfonsoe degli autori di premiare il ragazzo napoletano. A parlare è Cristina Plevani, secondo la quale Lino non sarebbe affatto un bell’esempio. Cristina Plevani, ladelcontro Lino Giuliano. “Ho sempre pensato che la tv fosse un luogo privilegiato, un luogo che ti devi meritare. Mi hanno insegnato che quando entri in quella scatola hai sempre qualcuno che ti guarda e “dovresti” essere un buon esempio.