Veritá Svelate di Marissa Meyer | Recensione

(Di mercoledì 28 agosto 2024)é l’ultimo emozionante romanzo della trilogia Renegades di, un finale che mantiene la tensione fino all’ultimo e si dimostra all’altezza delle aspettative.é edito da Mondadori. Trama Mentre Nova e Adrian lottano per mantenere segrete le loro identità e infuria la battaglia tra i loro alter ego e i rispettivi alleati, una minaccia oscura si sta lentamente insinuando a Gatlon City. Per proteggere coloro che amano, i due ragazzi dovranno fare i conti con bugie e tradimenti. Quel che non sanno, però, è che le loro più grandi paure stanno per materializzarsi e che superare il divario tra supereroi e supercattivi è forse l’unico modo per uscirne vincitori. Altrimenti, potrebbero perdere tutto. Compreso l’amore che provano l’uno per l’altra.