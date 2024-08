Tv in lutto l’attore della serie comica morto improvvisamente a soli 30 anni

Leggi tutta la notizia su tvzap

Personaggi tv. Il mondo della televisione è in lutto: l'attore della serie web irlandese "Hardy Bucks" è morto a 30 anni. Il ricordo dei fan e dei colleghi. Lutto nel mondo della televisione La notizia ha choccato i tanti fan e colleghi abituati a vederlo cimentarsi in scenette comiche di una nota serie televisiva. "Ali", come veniva chiamato, è scomparso a 30 anni lasciando sgomento e incredulità. La sua vita e la sua promettente carriera sono state spezzate da una morte inaspettata e ora gli amici e i fan lo omaggiano e lo ricordano per il suo contributo al mondo della televisione.