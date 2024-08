Su Pluto TV arrivano i Mukbang su Pluto TV ASMR

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 28 agosto 2024)TV ha annunciato il lancio del nuovo canaleTV, disponibile in piattaforma a partire dal 6 settembre, e non potevano mancare i. Il canale è dedicato interamente all’Autonomous Sensory Meridian Response (), con una selezione speciale di contenuti a tema food. Un nuovo guilty pleasure che combina il piacere culinario con i benefici rilassanti dell’. Sul canale andranno in onda 24 ore su 24 una varietà di contenuti dedicati al cibo, tra cui idi G’NI. Isono una tipologia di video sul food nata in Corea del Sud che ha come soggetto una persona che mangia. E ancora i fratelli protagonisti di DGD: Nado – YouTuber coreana che si distingue perché mangia molto lentamente e perché descrive al suo pubblico l’esperienza del mangiare nel dettaglio – o Cossert, specializzata nel preparare e mangiare dolci molto golosi.