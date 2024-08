San Felice a Cancello frana | sindaco Nuzzo chiede stato calamità

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 28 agosto 2024) San. A seguito dellache ha colpito ieri il territorio di San, “tenuto conto dellodi emergenza in cui si trova il nostro territorio, abbiamo inoltrato agli enti competenti la richiesta didinaturale”. Ne dà notizia ildel Comune in provincia di Caserta Emilio. Nell’atto firmato daper la richiesta dellodinaturale, indirizzato alla prefettura di Caserta, al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e al dipartimento regionale di Protezione civile, si legge che ieri “il territorio del Comune di Saninteressato da eventi meteorologici di eccezionale intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone” e “l’evacuazione di alcune persone dalle loro abitazioni ed attualmente risultano due persone disperse”.