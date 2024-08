Open day alla scuola di musica Casadei

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) A Savignano sul Rubicone riparte lacomunale di"Secondo" con due giornateday in vista delle iscrizioni. Laè nata 43 anni fa e nell’ultimo anno ha avuto 145 allievi ed è una delle più frequentate e apprezzate della regione. Venerdì 6 e lunedì 9 settembre lacomunale di"Secondo" aprirà le sue porte per far conoscere a tutti gli strumentili, i docenti e i corsi proposti. Venerdì 6 settembre saranno a disposizione gli insegnanti con violino, chitarra, basso, ukulele, pianoforte, canto, clarinetto, sax, contrabbasso, batteria, percussioni e violoncello, unico strumento che non sarà presente lunedì 9, giornata nella quale, oltre agli strumenti già citati, si potranno scoprire anche il flauto e la fisarmonica.