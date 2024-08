Omicidio Sharon | sindaco Terno ?in paese nessun violento ricerche anche domani?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2024)d?Isola (Bg), 28 ago. – (Adnkronos) – ?d?Isola è untranquillo, cittadini violenti qui non ce ne sono, è unvivo e in questo momento subisce una situazione che non gli appartiene?. A dirlo ai giornalisti è Gianluca Sala, ildid?Isola, il comune della provincia di Bergamo in cui è stata uccisaVerzeni. In via Castegnate, teatro dell?, e nelle strade vicine sono in corso da questa mattina ledei carabinieri, con la collaborazione dei volontari del Mu.Re., il museo recuperanti 1915-1918 Alto Garda Bresciano. ?Lesono iniziate questa mattina come da programma, è stato lavoro intenso: hanno aperto diversi tombini?, ha fatto sapere il primo cittadino, aggiungendo che ?sull?operato e tutto quello che hanno trovato c?è il massimo riserbo?.