Mountain bike Mondiali 2024 | bronzo per l’Italia nella mixed relay vincono gli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Arriva una bella medaglia diper la Nazionale italiana dinel teammisto deidi Andorra, andato in scenagiornata di apertura: la compagine azzurra è campionessa d’Europa in carica della specialità. Gli azzurri si sono ben disimpegnati sullo sterrato andorrano, schierando il quintetto composto da Luca Braidot, Matteo Siffredi, Martina Berta, Giada Martinoli e Valentina Corvi, chiudendo al terzo posto, a 1’31” dalla vetta. In una sfida bellissima, a trionfare nell’ultima frazione sono gli, che battono di tre secondi nel testa a testa la Francia, favoritissima per l’oro.top-5, subito dietro, troviamo il Canada, staccato di otto secondi, poco più dietro, in quinta posizione, c’è la Svizzera.