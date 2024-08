L’Italia è ad alto rischio sismico e geologico ma quasi la metà del Paese non ha una cartografia moderna

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 28 agosto 2024) “In Italia,, con forte dissesto idro, ad oggi solo il 55% del territorio è coperto da unageologica. E’impressionante pensare che in uncome il nostro, caratterizzato da un territorio fragile interessato da numerosi rischi naturali, nel 2024 non si abbia ancora una conoscenza aggiornata e completa di che cosa abbiamo sotto i nostri piedi. Mentre esploriamo il cosmo per portare avanti le nostre conoscenze poco sappiamo del “guscio più esterno” della nostra terra”. Ad affermarlo è Rodolfo Carosi, presidente Società Geologica Italiana e docente Università di Torino.