Liam e Noel Gallagher fanno pace la rivincita degli Oasis

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L'ultima volta che sono saliti insieme sul palco sono volate le chitarre. Nel vero senso della parola. Erano nei camerini dietro il palco del festival «Rock en Seine» a Parigi. L'ennesima litigata. Vecchi rancori, nervosismo a fior di pelle e parole grosse. Finchénon ha impugnato come una mazza la chitarra preferita die, fortunatamente, invece di spaccargliela in testa l'ha disintegrata sul pavimento. Scrivendo la parola fine a una delle band regine del britpop. Da quel giorno sono passati esattamente 15 anni. Intrisi di silenzi, frecciate, veleni incrociati e battute a distanza. Ma anche di indiscrezioni, telefonate notturne, richieste di perdono e dediche durante i rispettivi concerti solisti. L'ultima l'ha fatta lo stessosul palco del festival di Reading prima di suonare «Half the world away»: «Al migliore autore di canzoni che abbia mai conosciuto».