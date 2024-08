Labbra sottili e asimmetriche la guida per truccarle nel modo giusto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ogni sorriso è unico, così come lo sono le diverse forme delle. Dalla tecnica dell'overlining all'uso di gloss trasparenti a effetto rimpolpante, il trucco può fare una differenza notevole e migliorare nettamente l’aspetto della bocca se presenta qualche piccola imperfezione.Lepossono presentare un volume ridotto sia nel labbro superiore che in quello inferiore, o solo in uno dei due. Il contorno della bocca, in questo caso, può essere meno pronunciato, soprattutto se gli altri lineamenti sono più marcati. Le, inoltre, possono dare al viso un aspetto più serio o severo, che può essere ammorbidito con un trucco specifico che ne aumenti il volume e che ne modifichi, in parte, anche la forma.