Jena-Bayer Leverkusen oggi in tv | canale orario e diretta streaming Coppa di Germania 2024 25

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Le indicazioni per seguire intv la sfida trae Stoccarda, valida per il primo turno delladi/25. La stagione delle Aspirine è ricominciata come la scorsa, cioè vincendo: in Supertedesca è arrivata l’affermazione ai rigori contro lo Stoccarda, dopo aver rimontato grazie alla rete di Schick all’88’, mentre gli uomini di Xabi Alonso si sono superati all’esordio in Bundesliga, trionfando 3-2 sul campo del Borussia Monchengladbach con il gol decisivo di Wirtz arrivato al 101?. Contro il, formazione che milita nella quarta serie tedesca, non dovrebbero esserci problemi per i campioni in carica. Al momento non è prevista latv in Italia per la sfida, con Sky Sport che detiene i diritti per la competizione ma trasmetterà i match solo dai turni successivi.