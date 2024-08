Jasmine Paolini non si ferma | Non rinuncio al doppio con Errani Con Pliskova dovrò evitare che…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Una vera e propria battaglia.si è imposta nel primo turno degli US Open 2024 contro la canadese Bianca Andreescu (n.167 del ranking). Un primo round complicato per l’azzurra, contro una giocatrice dal tennis sopraffino e dal nobile passato, ricordando l’afzione a Flushing Meadows del 2019. A seguire, tanti infortuni hannoto l’incedere di Andreescu e di sicuro questo incrocio è stato un po’ uno spreco, parlando di primo round. Sorteggio sfortunato per entrambe e brava la n.5 WTA a non farsi prendere dall’ansia dopo aver perso il primo set, rimontando e prevalendo con lo score di 6-7 (5) 6-2 6-4. “Non ho cominciato bene, facevo fatica a sentire la palla specialmente quando dovevo colpire di dritto. C’era anche un po’ di tensione. Dal secondo set in avanti sono riuscita un po’ a sciogliermi e il mio tennis è cresciuto.