Il Poiesis Quartet alle 21 a Bagnara Insieme al clarinettista Mansutti

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Stasera21 l’ultimo appuntamento alla Rocca didi Romagna nell’ambito di Primo Premio!, importante vetrina di Emilia Romagna Festival dedicata ai vincitori dei più importanti concorsi di musica internazionali. Stasera protagonista ilto, vincitore del Primo Premio e della Medaglia d’oro al prestigioso Fischoff National Chamber Music Competition 2023. Per l’occasione si esibirannoal grandeClaudio, con un programma che unisce classico e contemporaneo. Ilto è composto da Sarah Ma e Max Ball al violino, Jasper de Boor alla viola e Drew Dansby violoncello. In programma brani di Wolfgang Amadeus Mozart - Quintetto in la maggiore per clarinetto, K. 581 “Stadler” - e Joe Hisaishi. (to per archi n.1). Ingresso gratuito. In caso di maltempo: auditorium parrocchiale, piazza IV novembre.